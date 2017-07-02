نائب برلماني يطالب بإلغاء مسابقة «كاتب رابع» بهيئة النيابة الإدارية

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طالب النائب عاصم مرشد، عضو مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بسرعة التدخل لإلغاء ‏‫نتيجة مسابقة «كاتب رابع» بهيئة النيابة الإدارية، التي كشفت نتائجها عن تعيين عدد من الأقارب بالمسابقة، وسط اتهامات للهيئة بالفساد، وعدم تكافؤ الفرص، خاصة أن المقبولين حاصلون على تقديرات متدنية ودون المستوى.

وقال مرشد، في بيان عاجل قدمه لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، موجه إلى وزير العدل، أن كل ذلك فيه مخالفات صارخة لمواد الدستور التي نصت على المساواة ومبدأ التكافؤ بين جميع المواطنين، لافتًا إلى أنه يمتلك المستندات والوثائق التى تؤكد وجود تجاوزات ووقائع فساد صارخة فى هذا الملف، وطالب بمحاكمة جميع من تورطوا فيه.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه المرة الثانية التي تثير المسابقة غضب المتقدمين، فقد تم إلغاء المسابقة في المرة الأولى بحكم قضائي من القضاء الإدارى بسبب المخالفات التى نشرتها بعض وسائل الإعلام، وبعد ذلك تم الإعلان عن المسابقة رقم 1 لسنة 2016 وتقدم لها أكثر من 40 ألف شخص وتم قبول 1591.