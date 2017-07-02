أخبار عاجلة

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر " تستطيع بالتاء المربوطة"

11:17 ص الأحد 02 يوليو 2017

رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوط

كتبت - نورا ممدوح:
افتتح المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، أعمال مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، والذى يستمر لمدة يومين تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح بفندق الماسة بمدينة نصر، وتنظمه وزارة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة.

يشارك في الفعاليات لفيف من الوزراء وممثلي وزارات التعليم العالي، التضامن، العدل، الاستثمار والتعاون الدولي، الصحة، والإنتاج الحربي وعدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بالمجالات البحثية، بالإضافة إلى مصريات المهجر النابهات الناجحات فى الخارج والعالمات، ممن حققن تقدما ونجاحا كبيرا في بلاد المهجر فى مجالات عدة، وأسهمن بتجاربهن وجهدهن الوفير في صناعة المستقبل، وتحقيق الرفاهية والتقدم في دول المهجر، وحققن طموحاتهن فى ثقافة مختلفة تعلى قيمة العلم،من بينهم منى شندي قائدة وحدة الصواريخ في استراليا، وآن علي وهي برلمانية مصرية استرالية، ومروة عيد عبد الملك أول محترفة مصرية في الدوري الفرنسي لكرة اليد.

وتتحدث في الجلسة الأولى للمؤتمر الوزيرات الأربع بالحكومة وهن الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وتتناول كل منهن طرح تجربتها الوزارية وتوليهن هذا المنصب الرفيع، وكيفية مشاركتهن في صناعة القرار من خلال مهام عملهن.

كما تتحدث في الجلسة الأولى المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة عن تجربتها في صناعة القرارات وإدارة شئون المحافظة باعتبارها أول امرأة تتولى منصب المحافظ في مصر، وتتضمن أجندة المؤتمر عددا من المحاور المطروحة للنقاش على مدى يومين، تدور حول الحوكمة والصحة والاقتصاد والتعليم الفني والإنتاج والهجرة والإعلام.

يهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات بين مصريات حققن نجاحات على أرض الوطن وأقرانهن فى بلاد المهجر، ومحاولة تطبيق الخبرة الحياتية والمنظومة الفكرية فى هذه الدول بما يلائم ظروف ومناخ مصر وبما يساعد فى خلق مناخ حاضن للمرأة ومشجع لها، ويساهم فى ربط المصريين بالخارج بالوطن، إلى جانب كونه خطوة أولى في طريق قاعدة البيانات المتخصصة للمصريين بالخارج التي تسعى الوزارة لاستكمالها، بالإضافة إلى تعميق الانتماء ‏لمصر بين شباب الجيلين الثاني والثالث في المهجر.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس الوزراء يصل فندق الماسة لافتتاح مؤتمر

    رئيس الوزراء يصل فندق الماسة لافتتاح مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"

    أخبار
  • برلماني يطالب رئيس الوزراء بإلغاء نتيجة مسابقة النيابة الادارية لوجود مخالفات

    برلماني يطالب رئيس الوزراء بإلغاء نتيجة مسابقة النيابة الادارية لوجود

    أخبار
  • اليوم.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع لجنة تطوير وصناعة الدواء

    اليوم.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع لجنة تطوير وصناعة الدواء

    أخبار
  • وزيرة الهجرة تقيم حفل استقبال للمشاركات بمؤتمر

    وزيرة الهجرة تقيم حفل استقبال للمشاركات بمؤتمر "مصر تستطيع بالتاء

    أخبار

إعلان

63bdb25d06.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب

رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي