"المرور" تواجه جشع السائقين بالخطوط الساخنة.. وتعليق لافتات بالأجرة داخل الموقف

مصراوي Masrawy

كتب- فتحي سليمان:

نشرت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات السرية، ومباحث المرور، داخل مواقف السيارات الداخلية، والسرفيس، على مستوى محافظة القاهرة، لضبط تعريفة الركوب، ومنع جشع سائقي السيارات لرفع التعريفة بناءً على تعليمات اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، بعد القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لرفع أسعار المواد البترولية.

وقال العقيد عماد حماد مدير علاقات مرور القاهرة، إن الإدارة العامة لمرور القاهرة، خصصت خطوط ساخنة للإبلاغ عن سائقي السيارات سواء الأجرة أو السرفيس مما يتلاعبون في تعريفة الركوب بالاتصال على رقمي( 136 - 01155554444)، و سيتم انتقال مباحث المرور إلى المكان لضبط المخالفين بتعريفة الركوب.

كما قام رجال المرور تحت إشراف اللواء علاء متولي مدير الإدارة، بتعليق لافتات داخل المواقف بأسعار الرحلات الداخلية والخارجية لمنع التلاعب في تعريفة الركوب، و شددت على سائقي سيارات الأجرة، والسرفيس لتعرضهم للمسألة القانونية في حالة اثبات تلاعبهم في تعريفة الرحلات، وتم الاستماع لشكاوى المواطنين، والتشديد على الإبلاغ عن أي سائق يرفع تعريفة الرحلات.