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بالصور.. محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير الاتصالات

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير الاتصالات

11:17 ص الأحد 02 يوليو 2017

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

استقبل اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بديوان عام المحافظة، لتوقيع بروتوكول تعاون لتطوير أداء الخدمات الحكومية، والربط الإلكترونى بين المصالح الحكومية بالمحافظة، بالإضافة إلى تفقد عدد من السنترالات للمصرية للاتصالات، ومكاتب البريد، وافتتاح مركز الخدمات البريدية بكفر الشيخ.

يأتي ذلك في إطار تعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع محافظة كفر الشيخ، والمحليات، لتوصيل خدمات الاتصالات والأرقام المختصرة للخط الساخن، وكول سنتر للشكاوى، وغيرها من الخدمات المميكنة، والخدمات البريدية المتكاملة.

حضر استقبال المحافظ لوزير الاتصالات، الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، والمحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد سامح الطنوبى المستشار العسكرى، والمهنس أحمد البحيري، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات.

كما حضر الاستقبال المهندس عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة البريد المصرى "الهيئة القومية للبريد"، وقيادات وزارة الاتصالات، والشركة المصرية للاتصالات، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

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