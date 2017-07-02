بالصور.. إنهاء إضراب سائقي خط "دسوق - الإسكندرية"

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أنهى اللواء حمدى الحشاش، ورئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، بالتعاون مع رجال الشرطة، اليوم الأحد، إضراب سائقو خط "دسوق - الإسكندرية"، لرفضهم تعريفة الركوب الجديدة، التى اعتمدها المحافظ اللواء السيد نصر، عقب إعلان تحريك أسعار المواد البترولية.

كان سائقو خط "دسوق - إسكندرية"، دخلوا فى إضراب عن العمل، ورفضوا تحميل الركاب، احتجاجًا على تعريفة الركوب الجديدة التى أعلنها محافظ كفر الشيخ مؤخرًا، وقيمتها 11 جنيهًا و25 قرشًا، مطالبين بتحريكها إلى 13 جنيهًا.

انتقل رئيس مركز ومدينة دسوق، واللواء عزت صادق مساعد مدير أمن كفر الشيخ لفرقة دسوق، والعميد هشام مطر مأمور قسم الشرطة، والرائد شريف عبود، رئيس قسم مرور دسوق، والنقيب أحمد عصام معاون مباحث قسم دسوق، وأحمد عيسى نائب رئيس المدينة، وممدوح غانم مدير مشروع السرفيس، والتقوا بالسائقين.

وتوصلت الجهود إلى إقناع السائقين، بعرض مطالبهم على اللجنة المختصة بإدارة المواقف، لبحثها والعمل على حلها بما يتناسب مع أوضاع السائقين والمواطنين.