بالصور.. محافظ سوهاج يتفقد 3 مواقف سيارات
بالصور.. محافظ سوهاج يتفقد 3 مواقف سيارات
11:02 ص الأحد 02 يوليو 2017
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بالصور- سائقو النقل يقطعون الطريق الزراعي بالمنوفية.. والأمن يضبط
سوهاج – عمار عبد الواحد:
تفقد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، مواقف سيارات "دار السلام، ساقلتة، وسرفيس مدينة ناصر"، للوقوف على مدى التزام السائقين بالتعريفة التي أقرتها إدارة المواقف في ضوء قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار البنزين والسولار.
واستمع المحافظ لشكاوى الركاب وسائقي السيارات، وكلف مدير إدارة مرور سوهاج بعمل حملات مرورية ضد السيارات التي تنقل الركاب من خارج موقف مدينة ناصر، ووجود ضابط مباحث أمام الموقف.
وشدد المحافظ على إدارات المواقف والمرور باتخاذ اللازم بمتابعة خطوط سير السيارات بجميع مدن وقرى المحافظة، مشددًا على رئيس حي شرق بتكثيف أعمال النظافة بالموقف واتخاذ اللازم نحو تجميل بعض المواقف من أعمال ترميم ودهانات للبلدورات.
رافق المحافظ خلال الجولة العقيد أشرف المرسي، مدير إدارة مرور سوهاج، وطلعت الزيات، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالديوان العام، وصلاح المازني، رئيس حي شرق سوهاج.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
محافظ أسوان يطالب بتشديد الرقابة التموينية على محطات الوقود
-
استجابة لشكوى السائقين.. محافظ بني سويف يعدل تعريفة الأجرة
-
بالصور.. محافظ القليوبية يطالب بتعليق "بانرات" بتعريفة "الأجرة" الجديدة
-
استمرار حملات الرقابة على مواقف السيارات ومحطات الوقود بالمحافظات
إعلان
إعلان