بالصور.. محافظ سوهاج يتفقد 3 مواقف سيارات

سوهاج – عمار عبد الواحد:

تفقد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، مواقف سيارات "دار السلام، ساقلتة، وسرفيس مدينة ناصر"، للوقوف على مدى التزام السائقين بالتعريفة التي أقرتها إدارة المواقف في ضوء قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار البنزين والسولار.

واستمع المحافظ لشكاوى الركاب وسائقي السيارات، وكلف مدير إدارة مرور سوهاج بعمل حملات مرورية ضد السيارات التي تنقل الركاب من خارج موقف مدينة ناصر، ووجود ضابط مباحث أمام الموقف.

وشدد المحافظ على إدارات المواقف والمرور باتخاذ اللازم بمتابعة خطوط سير السيارات بجميع مدن وقرى المحافظة، مشددًا على رئيس حي شرق بتكثيف أعمال النظافة بالموقف واتخاذ اللازم نحو تجميل بعض المواقف من أعمال ترميم ودهانات للبلدورات.

رافق المحافظ خلال الجولة العقيد أشرف المرسي، مدير إدارة مرور سوهاج، وطلعت الزيات، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالديوان العام، وصلاح المازني، رئيس حي شرق سوهاج.