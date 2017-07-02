رئيس الوزراء يصل فندق الماسة لافتتاح مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"

كتبت - نورا ممدوح:

وصل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إلى مقر إقامة مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" بفندق الماسة تمهيدًا لافتتاحه، اليوم الأحد.

ويُقام المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مدى يومين وتنظمه وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

ويشارك في المؤتمر عدد من الوزراء و31 شخصية من نابهات مصر بالخارج في مجالات الطاقة والهندسة والاقتصاد والبحوث الطبية وقضايا التنمية وتمكين المرأة.

ويسعى المؤتمر لتحقيق عدة أهداف أهمها الاستعانة بعقول وتجارب النابهات المصريات في بلاد المهجر، ولإيجاد علاقة بين نابهات الخارج وشباب وشابات الباحثين في الداخل لتكوين خلايا ومجموعات بحثية متميزة، وجذب استثمارات أجنبية بمعايير دولية للمشروعات القومية الكبرى والمناطق التي تطرحها الحكومة للاستثمار العالمي.

ومن الشخصيات النسائية المشاركات في المؤتمر: كابتن منى شندي قائدة بالبحرية ومسئولة توجيه الموظفين في مركز الدفاع للدراسات الإستراتيجية بأستراليا، والدكتورة هدى حليم رئيسة صيادلة وشريكة في مؤسسة للحفاظ على المباني الأثرية بالولايات المتحدة، والدكتور يسرية سالم أخصائي أول تحصيل الأموال والديون في أمريكا، والدكتورة هدى المراغي مستشارة الصناعات والحكومات في كندا، ورحاب النمر استشارية أمن المعلومات وهندسة الإبداع الرقمي بالمملكة المتحدة، والدكتورة هالة عبدالسلام عضوة الجمعية المصرية والأمريكية للصيدلة، والدكتورة ماري حنا أستاذة التخدير ومحاربة الألم بالولايات المتحدة الأمريكية.