أرقام قبل صدام ألمانيا وتشيلي في نهائي كأس القارات

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يصطدم المنتخب الألماني اليوم بنظيره التشيلي في المباراة النهائية للنسخة العاشرة من كأس القارات والمقامة في روسيا وذلك في الثامنة مساء، وسيسبق هذا اللقاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين البرتغال والمكسيك في الساعة الثانية بعد الظهر.

ولم يسبق لأي من المنتخبين أن وصل إلى المباراة النهائية في كأس القارات من قبل، حيث تصل تشيلي إلى النهائي في مشاركتها الأولى، بينما تصل ألمانيا إلى النهائي للمرة الأولى في مشاركتها الثالثة بعد الخروج من الدور الأول في نسخة 1999 وإحتلال المركز الثالث في نسخة 2005.

- مفارقة

للمرة الثالثة يشهد نهائي القارات مباراة مكررة من دور المجموعات، حيث تواجهت ألمانيا وتشيلي في نسخة هذا العام في لقاء الجولة الثانية من المجموعة الثانية وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وحدث هذا الأمر للمرة الأولى في نسخة 1997 والتي أقيمت في المملكة العربية السعودية وحينها تعادلت البرازيل مع أستراليا في لقاء الجولة الثانية من المجموعة الأولى سبليًا قبل أن يتواجها من جديد في المباراة النهائية وفازت البرازيل حينها بسداسية نظيفة.

ومن ثم تكرر هذا الأمر للمرة الثانية والأخيرة في نسخة 2009 والتي أقيمت في جنوب إفريقيا وذلك عندما تغلب البرازيل على الولايات المتحدة بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية من المجموعة الثانية قبل أن تكرر فوزها في النهائي ولكن بنتيجة 3-2 هذه المرة.

وتتفاءل ألمانيا كثيرًا بتلك المفارقة، ففي المرتين السابقتين توج باللقب المنتخب الذي نجح في تصدر المجموعة ونجح أبطال العالم في تصدر المجموعة الثانية في نسخة هذا العام.

ويختلف هذا الأمر في مباراة المركز الثالث والرابع، ففي نسخة السعودية 1997 فازت أوروجواي على التشيك في دور المجموعات 2-1 قبل الخسارة في مباراة الثالث والرابع بهدف نظيف، أمام في نسخة 2009 فتمكنت إسبانيا من التفوق على جنوب إفريقيا 2-0 في دور المجموعات قبل الفوز عليها مجددًأ في لقاء الثالث والرابع بنتيجة 3-2 بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي.

المواجهات التاريخية بين ألمانيا وتشيلي

تواجه المنتخبان في 8 مباريات سابقة فازت ألمانيا 5 منها مقابل 2 لتشيلي وانتى لقاء واحد بالتعادل، وكانت البداية بمباراة ودية في عام 1960 انتهت بفوز ألمانيا الغربية 2-1 ومن ثم فازت تشيلي في مباراة ودية في عام 1961 بنتيجة 3-1 قبل أن تفوز ألمانيا الغربية في مونديال 1962 بثنائية نظيفة.

وفازت تشيلي في مباراة ودية في عام 1968 بنتيجة 2-1 قبل أن تفوز ألمانيا في مونديال 1974 بهدف نظيف وكررت ألمانيا الفوز من جديد في مونديال 1982 ولكن بنتيجة 4-1 هذه المرة ومن ثم فازت ألمانيا بهدف نظيف وديًا في عام 2014 قبل أن ينتهي لقاء الدور الأول في هذه البطولة بالتعادل الإيجابي 1-1.

- المواجهات التاريخية بين البرتغال والمكسيك

تواجه المنتخبان في 4 مباريات سابقة انتهت اثنين منهما بفوز البرتغال واثنين بالتعادل، وكانت البداية بالتعادل سلبيًا في مباراة ودية في عام 1969 ومن ثم فازت البرتغال 2-1 في مونديال 2006 قبل أن تكرر البرتغال فوزها ولكن وديًا هذه المرة بهدف نظيف في عام 2014، وانتهى لقاء الدور الأول بينهما بالتعادل الإيجابي 2-2.

- إحصائيات البطولة

شهدت البطولة تسجيل 39 هدفًا في 14 مباراة بمعدل 2,79 هدف في المباراة الواحدة ويتصدر لاعبي المنتخب الألماني ليون جوريتسكا وتيمو فيرنر صدارة الهدافين برصيد 3 أهداف.

وبدوره يتصدر اللاعب المكسيكي هيكتور هيريرا صدارة قائمة صناعة الأهداف بعد صناعته 3 أهداف، وتمتلك ألمانيا أقوى خط هجوم في البطولة برصيد 11 هدف بينما تمتلك نيوزيلندا أضعف خط هجوم في البطولة برصيد هدف وحيد.

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وتمتيك كل من المكسيك ونيوزيلندا أضعف خط دفاع في البطولة بعدما سكنت شباكهما 8 أهداف بينما تمتلك تشيلي والبرتغال أقوى خطي دفاع في البطولة بعدما سكنت شباكهما هدفين.

ويعد ريكاردو كواريزما أكبر لاعب سجل في البطولة وذلك بعمر 33 عامًا و8 شهور و23 يوم وذلك في شباك المكسيك بينما يعد تيمو فيرنر أصغر مسجل في البطولة وذلك بعمر 21 عامًا و3 شهور و19 يوم وذلك في مرمى الكاميرون.

- المشوار نحو النهائي

نجحت ألمانيا في تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من خلال الفوز على أستراليا في الجولة الأولى بنتيجة 3-2 ومن ثم التعادل مع تشيلي 1-1 قبل الفوز على الكاميرون في الجولة الأخيرة 3-1، وواجهت المكسيك في نصف النهائي حيث اكتسحتها بنتيجة 4-1.

وبدورها احتلت تشيلي المركز الثاني في المجموعة برصيد 5 نقاط وذلك من خلال الفوز على الكاميرون بثنائية نظيفة والتعادل مع ألمانيا 1-1 والتعادل بنفس النتيجة في الجولة الأخيرة مع أستراليا، قبل الإطاحة ببطل أوروبا البرتغال في نصف النهائي بركلات الترجيح عقب إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي.



- المشوار نحو الثالث والرابع

نجحت البرتغال في تصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من خلال التعادل مع المكسيك 2-2 والفوز على روسيا بهدف نظيف قبل اكتساح نيوزيلندا في الجولة الأخيرة برباعية نظيفة ومن ثم الخسارة من تشيلي في نصف النهائي.

وبدورها احتلت المكسيك المركز الثاني برصيد 7 نقاط أيضًا ولكن بفارق الأهداف وذلك بعد التعادل مع البرتغال 2-2 والفوز على نيوزيلندا 2-1 والفوز على روسيا في الجولة الأخيرة بنفس النتيجة قبل الخروج من ألمانيا في نصف النهائي.

- إحصائيات المواجهة الأولى بين البرتغال والمكسيك

الاستحواذ: 59% للمكسيك مقابل 41% للبرتغال

المحاولات على المرمى: 11 للمكسيك مقابل 10 للبرتغال

الركلات الركنية: 3 للمكسيك مقابل 2 للبرتغال

- إحصائيات المواجهة الأولى بين ألمانيا وتشيلي

الاستحواذ: 51% لألمانيا مقابل 49% لتشيلي

المحاولات على المرمى: 11 لتشيلي مقابل 9 لألمانيا

الركلات الركنية: 4 لتشيلي مقابل ركنية وحيدة لألمانيا