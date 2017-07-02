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«هيونداي» تستعين بتقنية الأداء المتطور لتفادي خسائر جديدة

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«هيونداي» تستعين بتقنية الأداء المتطور لتفادي خسائر جديدة «هيونداي» تستعين بتقنية الأداء المتطور لتفادي خسائر جديدة

التحرير

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تعكف شركة "هيونداي" الكورية على تطوير عدد من إصداراتها بإضافة نمط رياضي أكثر مواكبة للأداء القوي للسيارات، وذلك في أعقاب هبوط مبيعاتها خلال يونيو الماضي.

وبحسب مجلة "أوتو إكسبريس" البريطانية، فإن الشركة الكورية ستزود عدد من إصداراتها الشهيرة، وعلى رأسها "i20" و"فيلوستر"، بتقنية الأداء المتطور "N Performance" والتي تؤهلها بشكل رئيسي للمنافسة بالسباقات.

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وتسعى الشركة الكورية لزيادة أعداد السيارات المستقبلة لتقنية الأداء المتطور، وذلك تفاديًا لمزيد من الخسائر في النصف الثاني من العام الجاري.

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التحرير

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