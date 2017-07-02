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طالبان تقتل 13 شخصا في هجوم على مسجد شمال أفغانستان

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مصراوي Masrawy

طالبان تقتل 13 شخصا في هجوم على مسجد شمال أفغانستان

10:32 ص الأحد 02 يوليه 2017

طالبان تقتل 13 شخصا في هجوم على مسجد شمال أفغانستان

طالبان تقتل 13 شخصا في هجوم على مسجد

بلخ، أفغانستان (د ب أ)
قتل مسلحو طالبان 13 شخصا على الاقل في هجوم على مسجد، بإقليم بلخ شمال أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وقال مسؤولو المحلية إن الحادث وقع بعد ظهر أمس السبت، بالقرب من منطقة شيمتال.

وأكد مسؤولو الصحة العامة الإقليمية نقل جثث 13 شخصا المصابة بالرصاص إلى أحد المستشفيات.

وأعلن المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد أنه تم تنفيذ هجوم على مجموعة من قوات الميليشيا بمنطقة "شيمتال".

وأضاف أن 12 شخصا، من بينهم ثلاثة من قادة قوات الميليشيا المحلية قتلوا وأصيب آخر.

وتابع مجاهد أنه تم ضبط العديد من الأسلحة والذخائر والقنابل، خلال الاشتباكات.

غير أن جلالي نور سابي نائب إقليم بلخ في البرلمان رفض مزاعم مسلحي طالبان، قائلا إن جميع قتلى الهجوم من المدنيين العاديين، ولم تكن لهم أي صلات بالحكومة، ولا بالمؤسسات الأمنية.

وفي الوقت نفسه، يقول السكان المحليون إن القتلى لهم صلات بزعيم جهادي سابق.

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