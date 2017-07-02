الخارجية الفلسطينية تدين "مخطط الاحتلال التهويدي" في المسجد الأقصى
الخارجية الفلسطينية تدين "مخطط الاحتلال التهويدي" في المسجد الأقصى
10:23 ص الأحد 02 يوليه 2017
وزارة الخارجية الفلسطينية
رام الله (د ب أ)
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الأحد "مخطط الاحتلال التهويدي" لبناء طابق جديد تحت ساحة البراق في المسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أن "تصعيد السلطات الإسرائيلية لعمليات الاستيطان والتهويد في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة، وفي القدس الشرقية خاصة، يعتبر تحديا سافرا لجهود السلام الأمريكية والدولية، وإمعانا إسرائيليا رسميا في الاستهتار بالقانون الدولي".
وكانت تقارير صحفية إسرائيلية نقلت عن رئيس بلدية إسرائيل في القدس أن لدى بلديته نية لبناء طابق آخر أسفل ساحة البراق.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن الوزارة أن هذا الإعلان يشكل "تماديا وعنجهية إسرائيلية في مواصلة تدمير فرص تحقيق حل الدولتين على الأرض، على مرأى ومسمع من الدول التي تدعي الحرص على القانون الدولي، والتي تبدي قلقها من تداعيات الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على حل الدولتين وفرص تحقيق السلام".
وأكدت مجددا أن "القدس الشرقية المحتلة هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وما تقوم به سلطات الاحتلال من حفريات وعمليات تهويد واستيطان، ومحاولات تغيير معالم المدينة المقدسة ومقدساتها هو باطل، وغير شرعي، وغير قانوني، وفقا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة".
ودعت كافة الدول ومنظمات الأمم المتحدة المختصة إلى "الخروج عن صمتها، والتحرك الجاد والفاعل لوقف الممارسات، والانتهاكات الإسرائيلية، وحماية وتنفيذ قراراتها الأممية ذات الصلة".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
السودان: تخفيض عديد قوات حفظ السلام مؤشر على "طي صفحة" النزاع في دارفور
-
الأمم المتحدة توافق على خفض تمويل عمليات حفظ السلام وسط ضغوط أمريكية
-
الأمم المتحدة: الإعلام القطري حرف تصريحات مفوض حقوق الإنسان بشأن الأزمة
-
الأمم المتحدة تبدي مخاوف من عمليات إخلاء قسري للسكان في الموصل
إعلان
إعلان