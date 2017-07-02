أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية -
أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام" -
البنتاجون: سلمنا "البيشمركة" مئات ملايين الدولارات بموافقة بغداد -
فرد أمن مُنقطع عن العمل وراء سرقة سنترال شيراتون النزهة -
الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي" -
لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل -
الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي -
جامعة أسوان تطلق "قافلة الخير" إلى شلاتين.. الثلاثاء المقبل -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لـ "عجوز العربة" -
جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الخارجية الفلسطينية تدين "مخطط الاحتلال التهويدي" في المسجد الأقصى

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الخارجية الفلسطينية تدين "مخطط الاحتلال التهويدي" في المسجد الأقصى

10:23 ص الأحد 02 يوليه 2017

وزارة الخارجية الفلسطينية

رام الله (د ب أ)
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الأحد "مخطط الاحتلال التهويدي" لبناء طابق جديد تحت ساحة البراق في المسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أن "تصعيد السلطات الإسرائيلية لعمليات الاستيطان والتهويد في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة، وفي القدس الشرقية خاصة، يعتبر تحديا سافرا لجهود السلام الأمريكية والدولية، وإمعانا إسرائيليا رسميا في الاستهتار بالقانون الدولي".

وكانت تقارير صحفية إسرائيلية نقلت عن رئيس بلدية إسرائيل في القدس أن لدى بلديته نية لبناء طابق آخر أسفل ساحة البراق.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن الوزارة أن هذا الإعلان يشكل "تماديا وعنجهية إسرائيلية في مواصلة تدمير فرص تحقيق حل الدولتين على الأرض، على مرأى ومسمع من الدول التي تدعي الحرص على القانون الدولي، والتي تبدي قلقها من تداعيات الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على حل الدولتين وفرص تحقيق السلام".

وأكدت مجددا أن "القدس الشرقية المحتلة هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وما تقوم به سلطات الاحتلال من حفريات وعمليات تهويد واستيطان، ومحاولات تغيير معالم المدينة المقدسة ومقدساتها هو باطل، وغير شرعي، وغير قانوني، وفقا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة".

ودعت كافة الدول ومنظمات الأمم المتحدة المختصة إلى "الخروج عن صمتها، والتحرك الجاد والفاعل لوقف الممارسات، والانتهاكات الإسرائيلية، وحماية وتنفيذ قراراتها الأممية ذات الصلة".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السودان: تخفيض عديد قوات حفظ السلام مؤشر على

    السودان: تخفيض عديد قوات حفظ السلام مؤشر على "طي صفحة" النزاع في دارفور

    أخبار
  • الأمم المتحدة توافق على خفض تمويل عمليات حفظ السلام وسط ضغوط أمريكية

    الأمم المتحدة توافق على خفض تمويل عمليات حفظ السلام وسط ضغوط أمريكية

    أخبار
  • الأمم المتحدة: الإعلام القطري حرف تصريحات مفوض حقوق الإنسان بشأن الأزمة الحالية

    الأمم المتحدة: الإعلام القطري حرف تصريحات مفوض حقوق الإنسان بشأن الأزمة

    أخبار
  • الأمم المتحدة تبدي مخاوف من عمليات إخلاء قسري للسكان في الموصل

    الأمم المتحدة تبدي مخاوف من عمليات إخلاء قسري للسكان في الموصل

    أخبار

إعلان

d17cbf608d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جنايات الإسكندرية: تأجيل محاكمة "قاضي الرشوة" لجلسة 11 سبتمبر

جنايات الإسكندرية: تأجيل محاكمة "قاضي الرشوة" لجلسة 11 سبتمبر

توصيل الغاز الطبيعي لـ 4000 وحدة سكنية بأسوان الجديدة

توصيل الغاز الطبيعي لـ 4000 وحدة سكنية بأسوان الجديدة

مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار

مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار

بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية

بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية