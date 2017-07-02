بدلة «دينا» وملابس «أحمد ماهر».. لقطات من حفل زفاف نجل «صبري عبد المنعم»

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احتفل الفنان صبرى عبد المنعم مؤخرًا، بزفاف ابنه منعم علي عروسه ضحي، وحضر الحفل عدد كبير من المشاهير، كان من أبرزهم الفنان ياسر جلال ومصطفى قمر وهادي الجيار ومحمد فريد ومحمد الصاوي ومحمد الكحلاوي ومجدى كامل وزوجته الفنانة مها أحمد وأحمد عبد العزيز وغيرهم.

ونرصد أبرز اللقطات التي ظهرت بحفل الزفاف خلال التقرير التالي..

ياسر جلال

على الرغم من انتهاء تصوير مسلسل "ظل الرئيس"، فإن الفنان ياسر جلال حرص على الظهور بنفس الشكل، بالدقن والشعر الأبيض، وهو ما ظهر به في المسلسل الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.

دينا ومصطفي قمر

أحيا الحفل المطرب مصطفى قمر والراقصة الاستعراضية دينا، وقدمت وصلات الرقص، وظهرت ترتدي "بدل" رقص مختلفة في ألوانها، وسط تفاعل شديد من الحاضرين بالتصفيق والرقص معها.

مها أحمد

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لفتت الفنانة مها أحمد الأنظار في حفل الزفاف بأنقتها، حيث حرصت على الحضور برفقة زوجها الفنان مجدي كامل وارتدت فستانًا أسود اللون طويل أظهرها بشكل أنحف.

محمد فريد

حرص الفنان القدير محمد فريد على حضور حفل زفاف نجل صديقه، الذي أقيم بأحد الفنادق التابعة للقوات المسلحة بالقاهرة، ويعتبر ذلك من المرات القليلة التي يظهر بها محمد فريد بعد غياب طويل عن الساحة الفنية.

أحمد ماهر

حرص الفنان القدير أحمد ماهر على حضور حفل الزفاف أيضًا، وعلى عكس الحاضرين ظهر بملابس "كاجول"، حيث ارتدى قميصًا ملون وقبعة، وهو الأمر الذي أعتبره البعض غير مناسب في مثل تلك المناسبة.