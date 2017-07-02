قتلى وجرحى في تفجيرات انتحارية بالعاصمة السورية

مكان أحد التفجيرات التي وقعت في العاصمة صباح اليوم

القاهرة (مصراوي)

أفاد التلفزيون السوري الرسمي بأن انتحاريا فجر نسفه في ساحة التحرير وسط العاصمة دمشق صباح الأحد ما أسفر عن سقوط سبعة قتلى على الأقل وعدد من الجرحى.

ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية، وقعت صباح اليوم 3 تفجيرات إرهابية على طريق المطار وحي العمارة بدمشق ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

ونقلت الوكالة عن مصدر في قيادة الشرطة أن 3 سيارات مفخخة انفجرت اثنتان منها على طريق المطار مقابل كلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية وجامع بلال الحبشي والثالثة في ساحة الغدير في حي العمارة، في العاصمة دمشق.

وأشار المصدر إلى أن التفجير الذي وقع في ساحة الغدير بحي العمارة أسفر عن ارتقاء سقوط قتلى ومصابين فضلا عن أضرار مادية بالمكان.

وأظهرت صور نشرتها وكالة سانا ولقطات تلفزيونية على التلفزيون الرسمي أضرارا لحقت ببعض المنازل وسيارات متفجرة ودماء على الأرض.

وكانت السلطات الأمنية تلاحق ثلاث سيارات مفخخة وتمكنت من تفجير اثنتين في مدخل دمشق، بينما تمكنت السيارة الثالثة من دخول دمشق وعند محاصرتها بالقرب من ساحة التحرير، فجر انتحاري نفسه فأوقع عددا من القتلى والمصابين.