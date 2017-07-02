أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية -
أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام" -
البنتاجون: سلمنا "البيشمركة" مئات ملايين الدولارات بموافقة بغداد -
فرد أمن مُنقطع عن العمل وراء سرقة سنترال شيراتون النزهة -
الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي" -
لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل -
الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي -
جامعة أسوان تطلق "قافلة الخير" إلى شلاتين.. الثلاثاء المقبل -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لـ "عجوز العربة" -
جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

قتلى وجرحى في تفجيرات انتحارية بالعاصمة السورية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

قتلى وجرحى في تفجيرات انتحارية بالعاصمة السورية

10:20 ص الأحد 02 يوليه 2017

قتلى وجرحى في تفجيرات انتحارية بالعاصمة السورية

مكان أحد التفجيرات التي وقعت في العاصمة صباح اليوم

القاهرة (مصراوي)
أفاد التلفزيون السوري الرسمي بأن انتحاريا فجر نسفه في ساحة التحرير وسط العاصمة دمشق صباح الأحد ما أسفر عن سقوط سبعة قتلى على الأقل وعدد من الجرحى.

ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية، وقعت صباح اليوم 3 تفجيرات إرهابية على طريق المطار وحي العمارة بدمشق ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

ونقلت الوكالة عن مصدر في قيادة الشرطة أن 3 سيارات مفخخة انفجرت اثنتان منها على طريق المطار مقابل كلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية وجامع بلال الحبشي والثالثة في ساحة الغدير في حي العمارة، في العاصمة دمشق.

وأشار المصدر إلى أن التفجير الذي وقع في ساحة الغدير بحي العمارة أسفر عن ارتقاء سقوط قتلى ومصابين فضلا عن أضرار مادية بالمكان.

وأظهرت صور نشرتها وكالة سانا ولقطات تلفزيونية على التلفزيون الرسمي أضرارا لحقت ببعض المنازل وسيارات متفجرة ودماء على الأرض.

وكانت السلطات الأمنية تلاحق ثلاث سيارات مفخخة وتمكنت من تفجير اثنتين في مدخل دمشق، بينما تمكنت السيارة الثالثة من دخول دمشق وعند محاصرتها بالقرب من ساحة التحرير، فجر انتحاري نفسه فأوقع عددا من القتلى والمصابين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مقتل 4 أشخاص خلال محاولة إبطال مفعول قنبلة بشمال غرب باكستان

    مقتل 4 أشخاص خلال محاولة إبطال مفعول قنبلة بشمال غرب باكستان

    أخبار
  • الجيش اليمني يعلن مقتل 14 فردا من الحوثيين في حجة

    الجيش اليمني يعلن مقتل 14 فردا من الحوثيين في حجة

    أخبار
  • أمريكية تقتل صديقها أثناء تصوير فيديو لحيلة خطرة على

    أمريكية تقتل صديقها أثناء تصوير لحيلة خطرة على "يوتيوب"

    أخبار
  • المرصد السوري: مقتل حوالي 500 مدني خلال شهر في قصف للتحالف الدولي

    المرصد السوري: مقتل حوالي 500 مدني خلال شهر في قصف للتحالف الدولي

    أخبار

إعلان

6ed935a7c3.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بكري عن مد فترة الرئاسة: السيسي مش في دماغه الكلام ده (فيديو)

بكري عن مد فترة الرئاسة: السيسي مش في دماغه الكلام ده (فيديو)

بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة

بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة

بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات

بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات

بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو)

بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو)