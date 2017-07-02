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اليوم.. قيم النواب تحقق مع أحمد الطنطاوي في واقعة "ميكروفون تيران وصنافير"

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مصراوي Masrawy

اليوم.. قيم النواب تحقق مع أحمد الطنطاوي في واقعة "ميكروفون تيران وصنافير"

10:24 ص الأحد 02 يوليه 2017

النائب أحمد الطنطاوي

كتب - أحمد علي:

تستمع لجنة القيم في مجلس النواب، اليوم الاحد لأقوال النائب أحمد الطنطاوي، عضو تكتل 25_30، فيما هو منسوب إليه من اتهامات بشأن إلقاء الميكرفون على الأرض خلال جلسات استماع اتفاقية تيران وصنافير الشهر الماضي.

يأتي ذلك بعدما أعلنت هيئة مكتب مجلس النواب، يوم 19 يونيه، عدم مثوله أمام مكتب المجلس، رغم إخطاره مرتين بالحضور.

وجاء قرار إحالة النائب إلى لجنة القيم لسماع أقواله، وتحقيق أوجه دفاعه، فيما هو منسوب إليه بمذكرة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والأسطوانات المدمجة المرفقة بها، وبالمذكرة الواردة إلى المجلس من رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية؛ لما وجهه النائب أثناء اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، يوم الثلاثاء الماضي.

وأكد أحمد الطنطاوي، عضو تكتل 25_30 في مجلس النواب، تلقيه إخطار للحضور غداً أمام لجنة القيم للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات بشأن إلقاء الميكرفون على الأرض خلال جلسات استماع اتفاقية تيران وصنافير.

وكشف النائب في تصريح له أنه لم يتسلم لائحة الاتهام، كما أنه لم يتم إخطاره بتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في هذا الأمر.

وأشار إلى أن نواب التكتل سيتواجدون إلى جواره خلال التحقيق معه أمام لجنة القيم، لافتا إلى أنه تم إخطاره بأن موعد التحقيق في تمام الساعة الثانية ظهرا صباح الأحد .

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