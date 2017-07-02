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برلماني يطالب رئيس الوزراء بإلغاء نتيجة مسابقة النيابة الادارية لوجود مخالفات "صارخة"

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مصراوي Masrawy

برلماني يطالب رئيس الوزراء بإلغاء نتيجة مسابقة النيابة الادارية لوجود مخالفات "صارخة"

10:21 ص الأحد 02 يوليه 2017

شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

كتب - أحمد علي:

طالب النائب عاصم مرشد، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بسرعة التدخل لإلغاء ‏‫نتيجة مسابقة "كاتب رابع" بهيئة النيابة الإدارية، التي كشفت نتائجها عن تعيين عدد من أقارب وأبناء مستشارين، إضافة لتعيين أشقاء بمحافظات مختلفة، وسط اتهامات للهيئة بالفساد، وعدم تكافؤ الفرص، خاصة أن المقبولين حاصلون على تقديرات متدنية ودون المستوى، مؤكدا أن كل ذلك فيه مخالفات صارخة لمواد الدستور التي نصت على المساواة ومبدأ التكافؤ بين جميع المواطنين.

ووصف "مرشد"، في بيان عاجل قدمه للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير العدل هذا الملف بالفضيحة، مؤكدا أنه يمتلك المستندات والوثائق التي تؤكد وجود تجاوزات ووقائع فساد صارخة في هذا الملف وطالب بمحاكمة جميع من تورطوا فيه.

وأكد أن هذه المرة الثانية التي تثير المسابقة غضب المتقدمين، حيث ألغيت المسابقة في المرة الأولى بحكم قضائي من القضاء الإداري بسبب المخالفات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام وبعد ذلك تم الإعلان عن المسابقة رقم 1 لسنة 2016 وتقدم لها أكثر من 40 ألف شخص وتم قبول 1591، مؤكدا أن عددا من المستبعدين نشروا "جروب" على تطبيق "واتس آب" لرصد المخالفات التي شابت المسابقة وتقدم عدد منهم بتظلمات للنائب العام المستشار نبيل صادق، وفوَّض عدد منهم محامين لرفع دعاوى قضائية ضد الهيئة لإبطال النتيجة للمرة الثانية.

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