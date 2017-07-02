لمختلف الشرائح.. «الإسكان» تطرح أكبر قرعة أراضي الأسبوع المقبل

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- 28 ألف قطعة أرض قرعة تناسب مختلف الشرائح.. وأراضٍ بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشروق والعبور ودمياط الجديدة

- طرح أراض للاستثمار بنظام البيع وأخرى بالشراكة.. وتكليف بطرح امتداد الشيخ زايد في الإعلان المقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيتم الإعلان الأسبوع المقبل، عن أضخم طرح لأراضي القرعة للمواطنين، وأراضي الاستثمار والخدمات بالمدن الجديدة.

وعقد الوزير اجتماعًا، اليوم الأحد، مع مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمراجعة التفاصيل النهائية للأراضي التي سيتم طرحها، وأكد الوزير على ضرورة أن تكون هناك مواعيد محددة، وبرنامج زمني للانتهاء من توصيل المرافق لعدد من الأراضي التي سيتم طرحها، وفي مراحل توصيل المرافق لها حاليًا، وأن يُوقع رئيس كل جهاز مدينة على خطة تسليم محددة للأراضي كاملة المرافق.

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وأعلن مدبولي، أنه سيتم طرح ما يزيد على 28 ألف قطعة أرض بنظام القرعة العلنية اليدوية للمواطنين، بمختلف شرائحهم، منها قطع أراض صغيرة "أراضي الإسكان الاجتماعي"، بمدن: بدر، العبور، العاشر من رمضان، السادات، برج العرب الجديدة، ومدن الصعيد الجديدة، إضافة إلى طرح أراضي الإسكان المتميز، بمدن: 6 أكتوبر، بدر، العاشر من رمضان، السادات، برج العرب الجديدة، والمدن الجديدة بالصعيد، كما سيتم طرح أراضي الإسكان الأكثر تميزاً، بمدن الشيخ زايد، 6 أكتوبر، القاهرة الجديدة، الشروق، العبور، دمياط الجديدة، 15 مايو، السادات، بني سويف الجديدة، وسوهاج الجديدة.

وأوضح مدبولي، أنه سيتم الإعلان عن عدد ضخم من الأراضي الاستثمارية (التنمية العمرانية المتكاملة)، منها نحو 55 قطعة بنظام البيع، ونحو 9 قطع بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، بخلاف الإعلان عن بيع نحو 10 قطع أخرى بنظام المظاريف المغلقة، مشيرًا إلى أنه سيتم أيضًا طرح ما يزيد على 220 قطعة أرض خدمات، وكلف الوزير بطرح أراضي امتداد مدينة الشيخ زايد في الإعلان المقبل للمستثمرين.

وأكد أن سياسة طرح الأراضي تحقق أكثر من هدف، الأول تحقيق رغبة المصريين في تملك الأراضي، وثانيا العمل علي زيادة المعروض من الأراضي، ومنع المضاربة والمتاجرة بها، وثالثًا تحقيق التنمية المطلوبة، عبر المساهمة في إنشاء وتعمير هذه الأراضي، وأخيراً، هناك هدف مهم جداً، هو توفير فرص عمل من هذه المشروعات التي يتم إنشاؤها، خاصة أن قطاع التشييد والبناء هو أكبر القطاعات الموفرة لفرص العمل.