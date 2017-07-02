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تجدد التظاهرات في العاصمة الفنزويلية ضد الرئيس نيكولاس مادورو

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مصراوي Masrawy

تجدد التظاهرات في العاصمة الفنزويلية ضد الرئيس نيكولاس مادورو

08:41 ص الأحد 02 يوليو 2017

تجدد التظاهرات في العاصمة الفنزويلية ضد الرئيس نيكولاس مادورو

الإنترنت

كاراكاس - أ ش أ:
تجددت التظاهرات في العاصمة الفنزويلية كاراكاس ضد الرئيس نيكولاس مادورو حيث تظاهر المئات من المعارضة بعد مضي 3 أشهر على بدء موجة الاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل نحو 90 شخصًا.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأحد أن أكثر من ألف شخص توجهوا إلى الطرق السريعة التي تعبر العاصمة تأييدا للويزا أورتيجا المدعية العامة للبلاد التي باتت من أشرس منتقدي الرئيس مادورو بعدما كانت مدافعة عن تيار الرئيس الراحل هوجو تشافيز.

ولا تستطيع أورتيجا السفر خارج البلاد وستمثل الثلاثاء المقبل أمام محكمة العدل العليا المتهمة بأنها أداة في يد لتقرر ما إذا كانت ستحيلها على القضاء.

من جانبه، قال فريدي غيفارا نائب رئيس البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة إن الجميع في الشارع لمنع هذه المناورة والتنديد بها.

وتتهم أورتيجا الرئيس مادورو بأنه فرض إرهاب دولة جراء العنف الذي مارسته قوات الأمن بحق المتظاهرين.

وقد بدأت حركة الاحتجاج في أول أبريل الماضي وتحولت إلى تظاهرات شبه يومية شابتها مواجهات خلفت 89 قتيلاً ومئات الجرحى.

هذا المحتوى من

Asha

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