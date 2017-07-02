بعد رفع أسعار الوقود.. «التعليم»: 10% زيادة على رسوم أتوبيسات المدارس

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قالت عبير إبراهيم، رئيس إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، إن هناك ارتفاعا في رسوم أتوبيسات المدارس الخاصة، سيتم تطبيقه مع بداية الدراسة، بنسبة تصل إلى 10%.

وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على قناة "cbc"، أمس السبت، أن أتوبيسات المدارس خدمة اختيارية وليست إجبارية، وفي لائحة المدارس الخاصة عربي ولغات توجد طريقة لحساب تكلفة الأتوبيسات بعكس المدارس الدولية.

وأشارت رئيس إدارة التعليم الخاص بوزارة التعليم، إلى أن سعر رسوم أتوبيسات المدارس الخاصة يتضمن التكلفة الفعلية، بما فيها صيانة السيارة، وسعر البنزين، إضافة إلى 10% مصروفات إدارية.

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وأوضحت أن زيادة قيمة مصروفات أتوبيسات المدارس، يسبقه تقديم بحث مالي للمديرية لمعرفة قيمة ارتفاع التكلفة، منوهة إلى أن هناك مساع لأخذ موافقة من أحد البنوك المصرية لتمويل المصروفات الدراسية، بهدف تخفيف الحمل عن كاهل الأسر المصرية بفائدة أقل من العادي.