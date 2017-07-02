فيديو| خيري رمضان: ماحدش طايق يسمع كلمة «معلش لازم نستحمل»

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علق الإعلامي خيري رمضان، على ارتفاع أسعار المواد البترولية، والتي تبعه زيادة في تعريفة أجرة المواصلات وغيرها، قائلًا: "محدش بقى طايق يسمع كلام مصر هتبقى أحسن، ومعلش لازم نستحمل ودي ضريبة لازم ندفعها".

وأضاف رمضان، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، السبت: "ممكن أقول كلام مش هيعجب الناس، لأن فيه ناس مستنيه أتكلم وفق أهوائها، بس في نفس الحظة ديه فيه اللي هيقول عليا الله ينور عليك، والجنب التاني بيقولي الله يلعنك".

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وتابع: "الصح بقى أني أقول اللي يرضي ضميري دون النظر مين هيسقف ومين هيشتمني".