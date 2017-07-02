فيديو| خبير اقتصادي: صندوق النقد لم يطلب من الحكومة رفع أسعار الوقود

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قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي ومساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقًا، إن ذكرى 30 يونيو «حلوة بالنسبة لنا، وكنا منتظرين عشان نحتفل بنشوة النسر على الإخوان واسترداد مصر، لكن في هذه الأجواء الرائعة، يعقبها بعدهة ساعات رفع أسعار المنتجات البترولية».

وأضاف الفقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام جرايد» المذاع على فضائية «العاصمة» تقديم الإعلامي مجدى طنطاوى، أن قرار تحريك أسعار الوقود، وضع سمعة الحكومة على المحك، مشيرًا إلى أن «الحكومة لا يوجد لديها حسًا سياسيًا».

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وأكد أن صندوق النقد الدولي لم يطلب من الحكومة تحريك أسعار الوقود في بداية شهر يوليو، موضحًا أنه يمنح الحكومات حرية توقيت اختيار قرارتها.