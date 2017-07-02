فيديو| الديهي: «إحنا بنبني دولة مش عمارة.. ومحدش يقدر يلوي دراعها»

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أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الحفاظ على القضاء وهيئاته هدفًا استراتيجًا منذ اليوم الأول لبناء الدولة المصرية، فالمؤسسة القضائية جزء أصيل من مؤسسات الدولة.

وأوضح «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TEN»، أمس السبت، أنه الفترة الماضية شهدت محاولات سخيفة، للزج بالقضاة في مشكلات سياسية، مؤكدًا أنه لا توجد مؤسسة أقوى من الدولة، ولا يستطيع أحد لي ذراعها، مشددًا «إحنا بنبني دولة مش عمارة».

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وأشار إلى أن القضاة «قضاة على المنصة، يحكمون بالعدل، لكن عندما تتحول مؤسسة العدالة من العمل القضائي إلى عمل سياسي، فسوف تدخل نفسها فيما لا يفيد المجتمع».