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بالفيديو.. جوزيه يسخر من احتراف الحضري في السعودية

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بالفيديو.. جوزيه يسخر من احتراف الحضري في السعودية بالفيديو.. جوزيه يسخر من احتراف الحضري في السعودية

التحرير

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علق البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، على الصلح الذي جمعه بعصام الحضري، حارس مرمى الوطني، المنضم حديثًا لنادي التعاون السعودي، مؤكدًا أنها كانت مفاجأة له، وانهت الأزمة بينهما.

وأوضح «جوزيه»، خلال لقائه بحلقة أمس السبت، من برنامج «ملعب الشاطر» الذي يقدمه إسلام الشاطر، على قناة المحور، أن الحضري تصرف معه بشكل خاطيء في وقت سابق، لكن الأمور أصبحت على مايرام الآن.

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وعلق الساحر البرتغالي، ساخرًا من احتراف الحضري في نادي التعاون السعودي مؤخرًا، قائلًا «هيرجع يلاقي رمسيس التاني مستنيه في المتحف».

 

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التحرير

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