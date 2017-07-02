فيديو| جوزيه: ما يحدث مع عماد متعب ليس عدلا.. وهذه نصيحتي له

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أن ما يحدث مع عماد متعب، مهاجم النادي الأحمر ليس عدلًا، مشيرًا إلى أنه لا يُعامل بشكل جيد حاليًا.

وأضاف «جوزيه»، خلال لقائه بحلقة أمس السبت، من برنامج «ملعب الشاطر» الذي يقدمه إسلام الشاطر، على قناة المحور، أن «متعب» واحد من أساطير النادي الأهلي، مثل محمود الخطيب، و محمد أبو أبوتريكة، ووائل جمعة، ومحمد بركات، ويجب أن يتم تكريمه على كل ما قدمه للنادي.

شاهد أيضا

ونصح الساحر البرتغالي، «القناص» بالبقاء في القلعة الحمراء وعدم الذهاب لناد آخر، وتنفيذ تعليمات المدير الفني.



