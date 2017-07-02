أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية -
أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام" -
البنتاجون: سلمنا "البيشمركة" مئات ملايين الدولارات بموافقة بغداد -
فرد أمن مُنقطع عن العمل وراء سرقة سنترال شيراتون النزهة -
الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي" -
لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل -
الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي -
جامعة أسوان تطلق "قافلة الخير" إلى شلاتين.. الثلاثاء المقبل -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لـ "عجوز العربة" -
جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

فيديو| جوزيه: ما يحدث مع عماد متعب ليس عدلا.. وهذه نصيحتي له

Google+ Print
فيديو| جوزيه: ما يحدث مع عماد متعب ليس عدلا.. وهذه نصيحتي له فيديو| جوزيه: ما يحدث مع عماد متعب ليس عدلا.. وهذه نصيحتي له

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أن ما يحدث مع عماد متعب، مهاجم النادي الأحمر ليس عدلًا، مشيرًا إلى أنه لا يُعامل بشكل جيد حاليًا.

وأضاف «جوزيه»، خلال لقائه بحلقة أمس السبت، من برنامج «ملعب الشاطر» الذي يقدمه إسلام الشاطر، على قناة المحور، أن «متعب» واحد من أساطير النادي الأهلي، مثل محمود الخطيب، و محمد أبو أبوتريكة، ووائل جمعة، ومحمد بركات، ويجب أن يتم تكريمه على كل ما قدمه للنادي.

شاهد أيضا

ونصح الساحر البرتغالي، «القناص» بالبقاء في القلعة الحمراء وعدم الذهاب لناد آخر، وتنفيذ تعليمات المدير الفني.


 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بكري عن مد فترة الرئاسة: السيسي مش في دماغه الكلام ده (فيديو)

بكري عن مد فترة الرئاسة: السيسي مش في دماغه الكلام ده (فيديو)

بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة

بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة

بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات

بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات

بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو)

بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو)