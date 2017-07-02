فيديو| أشيمبونج عن منافسة باسم وكاسونجو: «أعشق التحدي»

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قال بنجامين أشيمبونج، مهاجم الداخلية، المنتقل حديثًا لنادي الزمالك، إنه يعشق التحدي، مشيرًا إلى أنه كان يعلم بامتلاك النادي الأبيض لمهاجمين جيدين، مثل باسم مرسي، وحسام باولو، إلى جانب التعاقد مع كاسونجو كابونجو.

وأضاف «أشيمبونج»، خلال لقائه في حلقة السبت، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة dmc sports، أنه يثق في قدراته ويرغب دائمًا في تطوير مستواه، مؤكدًا أن المدير الفني عليه الاستفادة من تواجد أكبر عدد من اللاعبين الجيدين في فريقه.

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وتابع المهاجم الغاني، أنه يبذل قصارى جهده لتحقيق الفوز مع أى فريق يلعب له، مشيرًا إلى أنه يجيد اللعب في مراكز أخرى إلى جانب المهاجم الصريح.