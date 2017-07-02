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لأول مرة.. تونس تلجأ لاستعمال جزء من مخزونها الاستراتيجي للمياه

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مصراوي Masrawy

لأول مرة.. تونس تلجأ لاستعمال جزء من مخزونها الاستراتيجي للمياه

03:38 ص الأحد 02 يوليه 2017

لأول مرة.. تونس تلجأ لاستعمال جزء من مخزونها الاستراتيجي للمياه

رئيس الشركة التونسية الوطنية لاستغلال وتوزيع الميا

تونس - أ ش أ:
كشف رئيس الشركة التونسية الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه مصباح الهلالي، اليوم السبت، أن تونس اضطرت لأول مرة إلى استعمال جزء من مخزونها الاستراتيجي من المياه، وذلك بتحويل 170 مليون متر مكعب من سدود الشمال لتعزيز قدرات المنظومات المائية بالبلاد ولتجاوز النقص في الموارد المائية بفعل موجة الجفاف التي استمرت لأكثر من سنتين.

وأضاف الهلالي ـ في تصريحات إعلامية، بمناسبة الحملة التوعوية التي نظمتها الشركة بإحدى محطات المياه ـ أنه تم الانطلاق ، منذ بداية السنة الجارية ، في برنامج لمجابهة الطلب المتزايد على المياه خاصة في فصل الصيف ، حيث تم التدخل على مستوى 149 منظومة مائية تعاني اختلالات بين الطلب على المياه والموارد المتاحة.

وأوضح أن مجالات التدخل بالشبكة شملت مشاريع بلغت نسبة الإنجاز فيها 95%، وتمثلت في حفر آبار إضافية ، ومد شبكات توزيع المياه لتزويد المناطق التي تشهد صعوبات في الضخ بفعل الطلب المتزايد على المياه وإصلاح أعطاب ، أو إنجاز تدخلات لتجديد الشبكة أو توسيعها أو القيام بعمليات الصيانة الدورية لها.

وتعتبر تونس من الدول التي تأتي تحت خط الفقر المائي بمعدل 450 لترا من المياه للفرد الواحد ، ومن المنتظر أن يصل هذا المعدل إلى 350 لترا مع حلول سنة 2035 ، في الوقت الذي تقدر فيه النسبة العالمية بـ 1000 لتر للفرد الواحد.

ورغم هذه المؤشرات ، اعتبر رئيس الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أنه لا يمكن الحديث عن أزمة مياه في تونس بقدر الحديث عن صعوبات ترتبط أساسا بالعامل المناخي المتمثل في انحسار مياه الأمطار ونقص الموارد المائية بفعل موجة الجفاف.

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