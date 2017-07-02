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جوزيه: تعاملت بشكل «سيئ» مع 3 لاعبين فقط في الأهلي

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جوزيه: تعاملت بشكل «سيئ» مع 3 لاعبين فقط في الأهلي جوزيه: تعاملت بشكل «سيئ» مع 3 لاعبين فقط في الأهلي

التحرير

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قال البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، إن الفريق الأحمر تحت قيادته لم يكن له نجمًا واحدًا، ولكن الفريق بأكمله هو النجم.

وأضاف «الساحر»، خلال لقائه بحلقة السبت، من برنامج «ملعب الشاطر» الذي يقدمه إسلام الشاطر، على قناة «المحور»، أن النادي الأهلى في تلك الفترة، كان  يشبه العملاق الإسباني برشلونة في إفريقيا.

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وتابع «جوزيه»، أنه تواجد فى الأهلى 8 سنوات، وقام خلالها بتصعيد عدد كبير من الناشئين، مثل، حسام غالى، وحسام عاشور، ووائل رياض «شيتوس»، وعماد متعب، ورامى ربيعة، وتريزيجيه، وغيرهم.

واستكمل، أنه كان صديقًا لجميع اللاعبين، ويدافع عنهم في كل شيء، ويهتم كثيرًا في تعامله مع البدلاء، كاشفًا أن هناك 3 لاعبين فقط تعامل معهم بشكل سيئ خلال مسيرته مع القلعة الحمراء.

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التحرير

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