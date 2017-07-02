فيديو| خيري رمضان: المروجون لفيديو غادة عبد الرازق «محرومين أوي»

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علق الإعلامي خيري رمضان، على الفيديو المنسوب للفنانة غادة عبد الرازق، قائلًا: "السوشيال ميديا تعاملت مع الأمر بشكل مستفز، والمصريون للأسف كان عندهم نهم أنهم ياكلوا في جسم الست العريانة.. محرومين أوي من الرضاعة".

وأضاف رمضان، خلال برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، أمس السبت: "الناس فضلت تنشر الفيديو وتعمل شير ليه وبيشتموها، هو أنتم كده كويسين؟ ياللي بتروج للرزيلة وبتخلي غيرك يشوفها، مبسوط أنك هتكت سترها، إحنا ليه بقينا وحشين أوي وبندور على الفضايح.. وقال إيه شعب متدين بطبعة".