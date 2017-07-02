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وزير الرياضة يقدم مقترحا جديدا لعودة الجماهير بالدوري

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وزير الرياضة يقدم مقترحا جديدا لعودة الجماهير بالدوري وزير الرياضة يقدم مقترحا جديدا لعودة الجماهير بالدوري

التحرير

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قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إنه يتقبل جميع وجهات النظر حول لائحة الأندية، مؤكدًا أن هناك جهدًا كبيرًا تم بذله لخروج قانون يوافق المواثيق الدولية.

وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة أمس السبت، من برنامج «مع شوبير»، الذي يعرض على قناة صدى البلد، أن الانتخابات الجديدة ستقام قبل 30 نوفمبر المقبل، وفقًا لقانون الرياضة الجديد، موضحًا أن القانون لم ينص على إجراء انتخابات الأندية قبل الاتحادات أو العكس، وأنها ستقام تحت إشراف قضائي كامل.

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وتابع الوزير، أنه في حال وضع بند الـ8 سنوات فلن يطبق بأثر رجعي، وأن اللوائح الأولمبية تمنع وجود أعضاء معينين في مجالس الإدارة.

وعن عودة الجماهير، كشف عبد العزيز، عن نية تسليم اتحاد الكرة اقتراحًا جديدًا، حضور الجمهور نحو 7 أو 8 مباريات لتشجيع فريقها ببطولة الدوري الممتاز، مختتمًا، أن هناك بعض المباريات تحتاج لترتيبات أكبر لتواجد المشجعين بها، متمنيًا موافقة الجهات الأمنية على هذا المقترح.

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التحرير

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