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أحمد جمعة لـ«التحرير»: تمنيت التسجيل في الأهلي.. وسعيد بوجودي في المصري

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أحمد جمعة لـ«التحرير»: تمنيت التسجيل في الأهلي.. وسعيد بوجودي في المصري أحمد جمعة لـ«التحرير»: تمنيت التسجيل في الأهلي.. وسعيد بوجودي في المصري

التحرير

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أبدى أحمد جمعة، هداف فريق النادي المصري عن حزنه لغيابه عن مباراة فريقه القادمة أمام النادي الأهلي.

وقال جمعة في تصريحات خاصة «للتحرير»، أي لاعب يتمني المشاركة في مثل هذه المبارايات، وكنت أتمني خوض هذة المباراة من أجل التسجيل في مرمى الأهلي.

وأضاف جمعة، "نسعي لحسم المربع الذهبي من خلال هذة المباراة وعدم الانتظار حتي الجولة الأخيرة، وتحقيق طموحات جماهير بورسعيد والجهاز الفني، فنحن قدمنا موسم متميز للعام الثاني على التوالي"، مشيرًا إلى أنه يتمنى تحقيق كأس وإهدائه لجماهير بورسعيد.

وعن حقيقة انتقالة لنادي ، أوضح مهاجم فريق المصري، "مسألة رحيلي من النادي في يد الجهاز الفني والإدارة وأنا سعيد بالتواجد في نادي كبير مثل النادي المصري، والتدريب تحت قيادة التؤام".

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ويفتقد النادي المصري البورسعيدي لجهود ثنائي الفريق عبد الله جمعة، لاعب وسط مهاجم الفريق، وأحمد جمعة مهاجم الفريق، في مباراته القادمة أمام الأهلي، وذلك بعد حصولهما على الإنذار الثالث في مباراة الاتحاد.

 

 

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التحرير

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