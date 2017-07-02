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فالكون: 5 نجوم عالميين يروجون للسياحة في الساحل الشمالي

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فالكون: 5 نجوم عالميين يروجون للسياحة في الساحل الشمالي فالكون: 5 نجوم عالميين يروجون للسياحة في الساحل الشمالي

التحرير

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قال شريف خالد، رئيس شركة فالكون، إن خماسي الكرة العالمية، «تولدو، وديكو، وأبيدال، وروبرتو كارلوس، وروبرت بيريز»، سيصلون للقاهرة هذا الأسبوع، من أجل الدعاية للسياحة المصرية.

وأضاف «خالد»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة أمس السبت، من برنامج «مع شوبير» على قناة صدى البلد، أن النجوم الخمسة سيقضون 4 أيام في ، على أن تشهد تلك الفترة إقامة مباراة استعراضية على شواطئ الإسكندرية والنجوم الخمسة يخوضون لقاء بالساحل الشمالي في 20 يوليو.

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وتابع، أن النجم البرازيلي رونالدينو، سيصل القاهرة يوم الأربعاء المقبل، على أن يقوم بزيارة المناطق الأثرية والسياحية، خلال ترويجه لإحدى شركات الأدوية.

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التحرير

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