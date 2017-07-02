خالد عيد: لا مجال للحديث عن تفويت مباراة الداخلية

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قال خالد عيد المدير الفني لفريق طنطا، بأن فريقه سوف يخوض مواجهة الداخلية المقبلة في الجولة الأخيرة من الدوري من أجل حصد الثلاث نقاط.

وأضاف عيد خلال تصريات تلفيزونية، "أن الحديث عن تفويت المباراة لا أساس له من الصحة"، مشيرًا أن جميع المحللين أشادو باحترام فريق طنطا خلال مباريات الموسم الحالي، ولديهم إصرار لاستمرار اكتساب احترام الجميع حتي الجولة الأخيرة.

واستكمل، "إن سبب نجاح الفريق هذا الموسم يرجع لعتمادنا على الأداء الجماعي، وعدم الاعتماد علي النجم الأوحد"، موضحًا أن مجلس الإدارة كان له دورًا كبيرًا في الحفاظ على استقرار الفريق.

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