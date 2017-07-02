بالفيديو.. جوزيه: اعتزلت التدريب ولن أعود حتى لو طلبني الأهلي

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قال البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أنه لن يعود لتدريب الفريق الأحمر مجددًا، حتى لو طالبه النادي بذلك.

وأوضح «جوزيه»، خلال لقاءه بحلقة السبت، من برنامج «ملعب الشاطر» الذي يعرض على قناة المحور، أن تدريب الأهلي هو الاختيار الوحيد له في مصر، لكنه حاليًا لن يكون قادرًا على قبول المهمة، لأنه أنهى رحلته التدريبية واتخذ قراره بالاعتزال.

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ورفض الساحر البرتغالي، التحدث عن الأمور الفنية بفريق الأهلي الحالي، مؤكدًا أن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأحمر، هو صاحب القرار الوحيد.