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إيطاليا تفوز على أنجولا في المجموعة الرابعة لكأس العالم للسلة

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إيطاليا تفوز على أنجولا في المجموعة الرابعة لكأس العالم للسلة إيطاليا تفوز على أنجولا في المجموعة الرابعة لكأس العالم للسلة

التحرير

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حقق منتخب إيطاليا فوزه الأول في كأس العالم لكرة السلة للشباب على حساب أنجولا بنتيجة 70/66.

وتقام بطولة كأس العالم للشباب في مجمع الصالات المغطاة بستاد القاهرة بدايةً من أمس السبت وحتى التاسع من يوليو المقبل.

انتهى الربع الأول بتفوق الإيطالي بنتيجة 25/17، ليوسع بعدها الفارق في الربع الثاني، وينهي الشوط الأول متفوقًا 36/29.

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نجح المنتخب الأنجولي في تعديل الفارق في الربع الثالث لتصل النتيجة إلى 48/48، قبل أن يحسم المنتخب الإيطالي الفوز في النهاية بنتيجة 70/66.

يتواجد كلا المنتخبين في المجموعة الرابعة إلى جانب المنتخبين الأمريكي والإيراني.

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التحرير

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