وزيرة الهجرة تقيم حفل استقبال للمشاركات بمؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"

كتبت - نورا ممدوح:

أقامت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حفل استقبال للنابهات المصريات المشاركات في مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، مساء السبت، في فندق الماسة بمدينة نصر، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر الحفل عدد من الوزراء وسفراء الدول الأجنبية وقيادات الرأي ورؤساء التحرير والإعلاميين والشخصيات العامة.

وحرصت وزيرة الهجرة، التي شاركتها الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة خلال الحفل، على إجراء حوارات مع المشاركات والضيوف، وأشادت بحرص سيدات مصر المهاجرات على المشاركة في مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"؛ للإفادة بخبراتهن في تنمية المجتمع المصري على جميع المستويات.

وفي السياق، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن المؤتمر يأتي ترجمةً عمليةً لإعلان الريس عبد الفتاح السيسى عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، وقالت إنه نموذجًا للتعاون بين الوزارة والمجلس القومي للمرأة، صاحب مبادرة " التاء المربوطة".

وأضافت الوزيرة أن المؤتمر يستهدف أيضًا الاستفادة من تجارب النابهات المصريات في المجالات كافة لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة (مصر 2030).

ومن المقرر أن يفتتح المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" صباح اليوم الأحد، في قاعة الأندلوسيت بفندق الماسة بمدينة نصر.

تشارك في المؤتمر 30 سيدة مصرية من النابهات الناجحات في الخارج ممن يمتلكن تجارب علمية وخبرات كبيرة في مختلف المجالات، وممن شاركن في صياغة حياة أفضل لبلاد المهجر.​