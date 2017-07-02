معتز عبد الفتاح: المواطن المصري يولد مديونا بـ30 ألف جنيه

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قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن العجز الموازنة العامة يقدر بـ٣٧٠ مليار جنيه أي ما يعادل 9% من الناتج المحلي الإجمالي، والأمر يتطلب حلاً لمواجهة تلك الأزمة حفاظاً على الأجيال المقبل، مضيفاً: «الأجيال القادمة ستلعننا».

وأضاف عبد الفتاح، خلال برنامجه «حلقة الوصل»، المذاع عبر فضائية «أون لايف» أن المواطن المصري يولد مديونًا بـ30 ألف جنيه، مستطردًا: «لا يوجد دولة متقدمة بتخلف أولاد بالشكل ده».

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وطالب المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك، كما طالب الحكومة بسرعة مواجهة أزمة عجز الموازنة، للخروج من الوضع الحالي.