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ساويرس: «رفع أسعار الوقود ضريبة ولازم تؤدى.. مين هيدفع للمواطن؟»

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ساويرس: «رفع أسعار الوقود ضريبة ولازم تؤدى.. مين هيدفع للمواطن؟» ساويرس: «رفع أسعار الوقود ضريبة ولازم تؤدى.. مين هيدفع للمواطن؟»

التحرير

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علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على قرار حكومة المهندس شريف إسماعيل، بعد اتخاذها قرارا بزيادة المواد البترولية والغاز الطبيعي، قائلًا: «مفيش حل تاني غير ده، لو القرار ده كان أُتخذ من سنوات مضت كانت الناس مش هتحس بيه».

وأضاف ساويرس، خلال برنامج «هنا العاصمة»، المذاع على قناة «سي بي سي»: «الناس مستعدة تقبل أي حاجة بس حد يشرح لها»، منتقدًا تعامل مع هذا الملف كأنه سر حربي.

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عن شعور المواطنين بأنهم من يتحملون تكلفة هذه الإجراءات الاقتصادية الصعبة، علق بقوله: «طيب مين اللي هيدفع لهذا المواطن؟، هذه ضرائب ولازم الجميع يؤديها، والدولة كان ينبغي لها أن تشرح للمواطن سبب اتخاذها هذه الإجراءات».

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التحرير

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