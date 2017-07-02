بالفيديو.. طارق الملا: تكلفة أسطوانة البوتاجاز 115 جنيها

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قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن إلغاء الدعم قد ينتهي خلال عام 2019، وسيتم تحريك الأسعار على دفعتين أو 3 دفعات، لافتًا إلى أن الدولة تسير في طريق إلغاء الدعم الكامل على المواد البترولية.

وأوضح "الملا"، خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن "الدولة لا تزال تستورد بنزين وغاز وسولار وبوتجاز بنسبة 35%، بحوالي 800 مليون دولار شهريًا، فضلًا عن شراء حصة الشريك الأجنبي"، لافتًا إلى أن الدولة تدعم بنسبة 60% أسعار المواد البترولية.

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وأضاف أن تكلفة البوتاجاز 115 جنيها، والدولة تدعمها للمواطن بنسبة 74%.