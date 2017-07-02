عبد المنعم السعيد لصباحي: «الناس مابقتش تاكل من شعاراتك»

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قال الدكتور عبد المنعم السعيد، الكاتب والمحلل السياسي، إن الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية سابقا «انتهى سياسيا».



وأضاف السعيد، في حوار مع برنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة «تن»، أن حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، لن يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا : «الشارع المصري لا يأكل في الوقت الحالي بالشعارات التي يرفعها صباحي».

وتابع السعيد: «البرادعي انتهى سياسيا، وكل الجيل ده له لحظة تاريخية وانتهت»، مستنكرا: «جبهة الإنقاذ التي كانت تضم قوى سياسية عديدة، لم تستطع الحفاظ عليها».