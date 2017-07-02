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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

12:52 ص الأحد 02 يوليو 2017

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

تأثرت الساحة العالمية، اليوم السبت، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها مسيرات في لندن ضد حكومة تيريزا ماي وقتلى في باكستان، إضافة إلى إطلاق نار في ولاية أركنساس الأمريكية.

1- الآلاف يتظاهرون في لندن ضد حكومة تيريزا ماي

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مسيرات مناهضة لحكومة ماي في لندن اليوم (أ ف ب)

سار آلاف الأشخاص في شوارع لندن احتجاجا على تدابير التقشف التي اتخذتها حكومة تيريزا ماي، معتبرين أن رئيسة الوزراء خسرت أي شرعية بعد النكسة التي لحقت بها في الانتخابات التشريعية في 8 يونيو.

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2- ارتفاع حصيلة حريق الصهريج في باكستان

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انتشار أمني فى محيط حادث حريق الصهريج - أرشيفية (أ ف ب)

ارتفعت حصيلة الحريق الذي اندلع عندما انقلبت شاحنة صهريج تنقل نفطا في باكستان إلى 190 شخصا، بعد وفاة 16 جريحًا متأثرين بجروحهم، على ما أعلنت مصادر طبية ورسمية.

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3- إطلاق نار على ملهى ليلي بالولايات المتحدة

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محققون فيدراليون يتفقدوا موقع الحادث اليوم (أ ف ب) 

نقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية عن شرطة مدينة ليتل روك، إصابة 17 شخصًا، في إطلاق نار على ملهى ليلي بولاية أركنساس الأمريكية

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4- مشاجرة جماعية بين مهاجرين بمدينة كاليه الفرنسية

مشاجرة جماعية في مدينة كاليه الفرنسية أرشيفية (أ ف ب)

مشاجرة جماعية في مدينة كاليه الفرنسية أرشيفية (أ ف ب)

ذكرت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن الشرطة أن مهاجرين من إريتريا وإثيوبيا يحملون حجارة وعصي قد شاركوا في مشاجرة جماعية في مدينة كاليه الفرنسية، مما أسفر عن إصابة 16 شخصا إصابة بعضهم خطيرة.

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5- قتلى خلال محاولة إبطال مفعول قنبلة بشمال غرب باكستان

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محاولة لابطال مفعول قنبلة - أرشيفية (أ ف ب)

لقى أربعة أشخاص على الأقل حتفهم ، بينهم جندي، خلال محاولة إبطال مفعول قنبلة في شمال غرب باكستان.

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مصراوي Masrawy

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