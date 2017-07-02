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بالفيديو.. جوزيه لأبو تريكة: لو غلطت في حقك قولي

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بالفيديو.. جوزيه لأبو تريكة: لو غلطت في حقك قولي بالفيديو.. جوزيه لأبو تريكة: لو غلطت في حقك قولي

التحرير

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نفى البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، نشوب أزمة بينه وبين محمد أبو تريكة، نجم الكرة المصرية السابق، معلقًا «هو اللي بطل يتكلم معايا».

وأضاف «الساحر»، خلال لقائه بحلقة السبت، من برنامج «ملعب الشاطر» الذي يقدمه إسلام الشاطر، على قناة المحور، «أنا إنسان ومن الممكن أن أرتكب أخطاء، لكن أبو تريكة عليه أن يقول وينبهني إذا ارتكبت خطأ في حقه».

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وتابع جوزيه، «لم تحدث أى مشكلة بيني وبين أبو تريكة، هو من قطع اتصالاته بي، ومن يريد معرفة أين هى المشكلة عليه أن يسأله».

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التحرير

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