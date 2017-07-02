اليوم.. نظر طعن "عكاشة" على قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب

كتب - محمود السعيد:

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الطعن المقام من توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب.

وأصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرا قضائيا، أوصت فيه الدائرة الأولى "فحص طعون" بالمحكمة الإدارية العليا، بإحالة الطعن الذي أقامه توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب، إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص.

كان "عكاشة" قد أقام طعنه الذي حمل رقم 39758 لسنة 62 قضائية، ضد رئيس مجلس النواب، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، بصفتيهما، أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة، دون أن يبدأ بمرحلة التقاضي الأولى وهي القضاء الإداري.

كان توفيق عكاشة قد اختصم في الطعن، رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتيهما، وذكر أنه انتُخب بأعلى نسبة تصويت انتخابي على مستوى الجمهورية، عضوا بمجلس النواب المنتخب لعام 2015 عن دائرة نبروه بالدقهلية، فضلا عما يتمتع به من صفة إعلامية باعتباره أحد المحللين السياسيين والإعلاميين الذين يقدمون برامج سياسية نقدية، وهذه البرامج التي قدمها مثلت وبحق، النافذة لوعى عديد من المصريين الذين آمنوا بأفكاره وقدروه احتراما لآرائه، لما حظي به وناله من قبول ومصداقية لدى جموع الشعب المصري.

وأضاف "عكاشة" في طعنه، أنه قام بصفته إعلاميا بارزا، بلقاء أحد الدبلوماسيين الأجانب، بصفته الشخصية والإعلامية، مؤكدا أن هذا اللقاء لم يكن لقاء رسميا، بل كان على المستوى الفردي والشخصي، إذ لم يكن لصفته النيابية وجود في هذا اللقاء، كما أنه لم يقم بدعوة ذلك المسؤول الأجنبي بتلك الصفة النيابية، وكانت الدعوة لمجرد التبادل لبعض الآراء السياسية ولم يكن هذا اللقاء سرياً أو خفياً.