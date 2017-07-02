العرب اليوم: قطر ترفض المطالب الخليجية.. والقوات العراقية تواصل تقدمها

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العربية، اليوم السبت، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها رفض الدوحة مطالب دول المقاطعة، واتهام النظام السوري بشن هجوم كيماوي جديد، إضافة إلى صد هجوم لداعش في الأنبار.

1- المعارضة السورية المسلحة تتهم الأسد بشن هجوم كيماوي جديد

دبابة تابعة للقوات النظامية السورية في دمشق - أرشيفية (أ ف ب)

أعلنت المعارضة السورية المسلحة عن أكثر من 30 حالة اختناق بعد استهداف مقاتلين في منطقة عين ترما بدمشق، بغاز زعموا أنه "الكلور السام"، وهو ما نفاه الجيش السوري.

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2- قطر ترفض المطالب الخليجية

وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في واشنطن (أ ف ب)

قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن المطالب التي قدمتها دول السعودية والإمارات ومصر والبحرين تم تقديمها "لكي تُرفض"، مضيفًا أن الدوحة مستعدة للتفاوض شرط وجود مطالب مبنية على أسس واضحة.

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3- الجيش والعشائر العراقية تحرر مناطق قرب الحدود مع السعودية

القوات العراقية تحقق تقدم ضد مسلحي داعش اليوم (أ ف ب)

أعلن مصدر عسكري عراقي تحرير مناطق تحيط بمنفذ النخيب الحدودي مع الأراضي السعودية من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

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4- الجيش اليمني يعلن مقتل 14 فردا من الحوثيين في حجة

معارك الجيش الوطني اليمني الموالي للحكومة الشرعية في مأرب اليوم (أ ف ب)

أعلن الجيش الوطني اليمني الموالي للحكومة الشرعية اليوم السبت مقتل 14 فردًا من المسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، في محافظة حجة 123 كم شمال غرب صنعاء.

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5- القوات العراقية تقتل 30 عنصرًا من داعش في الأنبار

جندى من قوات مكافحة الارهاب العراقية في الأنبار - أرشيفية (أ ف ب)

لنت قيادة عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار أن القوات العراقية أحبطت هجومًا لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) قرب سد حديثة الأروائي، وقتلت 30 عنصرًا من التنظيم في مناطق تابعة لمحافظة الأنبار.

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