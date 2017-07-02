10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قال وزير الخارجية القطري محمد عبدالرحمن آل ثاني إن المطالب الخليجية من بلاده قُدمت ليتم رفضها، فيما علق ضاحي خلفان رئيس شرطة دبي السابق بالقول أن الحوار مع الدوحة أصبح "لعب عيال"، وندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوسائل الإعلام وقال إنها تروج للكره، فيما قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن السياسي الراحل هيلموت كول غير مسار حياتها.

1 – وزير خارجية قطر: المطالب الخليجية قُدمت لتُرفض

وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني (أ ف ب)

قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن المطالب التي قدمتها دول السعودية والإمارات ومصر والبحرين تم تقديمها "لكي تُرفض"، مضيفًا أن الدوحة مستعدة للتفاوض شرط وجود مطالب مبنية على أسس واضحة.

ونقل حساب قناة الجزيرة القطرية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن عبدالرحمن أشار، إلى أن الجامعة العربية لم تتحرك لحل الأزمة منذ بدايته قائلًا "الجامعة العربية لم تحرك ساكنا منذ فرض الإجراءات الجائرة على قطر".

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2- ضاحي خلفان: الحوار مع قطر لعب عيال

رئيس شرطة دبي السابق ضاحي خلفان (أرشيفية)

قال ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي السابق، إن دول "السلام" الخليجية لا تتعامل مع الجماعات الإرهابية ولا تتعامل مع الذين يتعاملون مع الإرهابيين، وذلك في أعقاب تصريحات لوزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني قال فيها إن المطالب التي قدمتها دول السعودية والبحرين ومصر والإمارات من أجل إنهاء الأزمة الخليجية، هي مطالب قدمت لكي "تُرفض".

وأضاف خلفان في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي، إنه وبعد سنوات مما وصفه بالمماطلة القطرية فإن الحوار مع الدوحة "لعب عيال".

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3 – بوتين: الدبلوماسية هي الحل في أزمة قطر

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية)

قال موقع الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيًا مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لمناقشة الأزمة الحالية بين الدوحة وجيرانها الخليجيين وعديد من الدول العربية والإسلامية.

وشدد بوتين على أهمية الجهود الدبلوماسية والسياسية الساعية للتغلب على الخلافات وعودة الأمور إلى طبيعتها وسط هذا الموقف المتأزم.

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4- ترامب: وسائل الإعلام ترويج "الكره"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أرشيفية)

حمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا على وسائل الإعلام متهما إياها بالترويج لـ "الكره" حياله ومواصلا خصوصا هجومه اللاذع على صحافيين في قناة "إم إس إن بي سي".

وخصومته مع مقدمي هذه القناة التي صدم عنف العبارات المستخدمة فيها الجمهور حتى داخل المعسكر الجمهوري، كانت السبت محور سلسلة من التغريدات مع كيل جديد للشتائم.

وكتب ترامب في تغريدة "أن المجنون جوي سكاربورو وميكا (بريجنسكي) الغبية جدا، ليسا شخصين سيئين، لكن برنامجهما السيء يهيمن عليه رؤساؤهم في إن بي سي" القناة التي يندد بانتظام بتغطيتها التي يعتبرها منحازة ضده.

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5- حفتر: الوقت حان ليكون للجيش كلمة

القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر (أرشيفية)

أمهل القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، المعين من جانب مجلس النواب الليبي المنتخب قائدا عاما للجيش الوطني، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا ستة اشهر لإنهاء معاناة الليبيين.

وقال المشير حفتر، في حفل معايدة أقيم في منطقة الرجمة إن "الوقت قد حان ليكون للجيش كلمة إذا تأخرت الأمور عن شهر ديسمبر، وهذا يعني أن لديه فعل، وكل من ترونه الآن سيكونون خلف التاريخ، وأنصح أخواننا ببذل جهدهم لانهاء معاناة الناس"،بحسب موقع " بوابة أفريقيا الإخبارية" الليبية.

وأضاف أن "الجيش نفد صبره فإذا شعرنا بأي تسويف أو تمييع فإننا قادرون على حسم الأمور".

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6- ميركل: هيلموت كول غير مسار حياتي

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أ ف ب)

ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن حياتها كانت ستأخذ منحى مختلفا تماما، لولا ظهور المستشار الألماني الراحل هيلموت كول في طريقها.

وقالت ميركل خلال مراسم تأبين كول في البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورج الفرنسية "بدون هيلموت كول كانت حياة ملايين الأشخاص الذين عاشوا خلف الجدار حتى عام 1990 ستصبح مختلفة تماما، بما فيها حياتي بالطبع".

ووصفت ميركل المستشار الراحل بأنه كان "بناء للجسور" للتواصل مع واشنطن وموسكو والدول المجاورة لألمانيا.

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7- ماكرون: فرنسا تحزن على هيلموت كول

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ ف ب)

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن حزنه لوفاة المستشار الألماني الأسبق هيلموت كول.

وكتب ماكرون في منشور باللغة الألمانية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "فرنسا تحزن على هيلموت كول.

هيلموت كول بالنسبة لكل الفرنسيين ممثل لألمانيا التي تحاول أن تخلق من الأنقاض شيئا مثاليا وتقترح على العالم مشروعا يعوض عن الجراح والفظائع التي لم تصمت عليها أو تنساها".

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8 – منى السليطي: قطر متورطة في عمليات إرهابية

المعارضة القطرية منى السليطي (أرشيفية)

استضافت قناة "سكاي نيوز عربية" المعارضة القطرية، منى السليطي، حيث أكدت إنه خلال فترة احتجازها في معسكر لتنظيم القاعدة في قطر، كانت شاهدة على تدريب شبان استقدمتهم الدوحة من دول عدة، لتنفيذ هجمات إرهابية وعمليات انتحارية.

وكشفت السليطي، في لقاءها مع "سكاي نيوز عربية" من القاهرة، عن هذه المعلومات، ما يعد دليلا جديدا يضاف إلى التقارير التي تؤكد تورط النظام الحاكم في الدوحة بدعم الجماعات الإرهابية.

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9 – الملك سلمان: أثار استغرابنا عبارات مدحنا المغالية

الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز (أرشيفية)

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بإيقاف كاتب في صحيفة الجزيرة السعودية و"اتخاذ اللازم تجاه الصحيفة"، بعد نشر مقال للكاتب، وصف فيه الملك بـ "أوصاف إلهية".

وقال الملك سلمان في خطابه: "لفت نظرنا وآثار استغرابنا بعض العبارات الواردة في المقال كالعنوان، وما تضمنه من عبارات مدح لنا وثناء علينا، وأوصاف مغالية، جازف فيها، ومنها ما وصف رب العزة والجلال نفسه بها، وما وصف بها نبيه إبراهيم عليه السلام".

أكد الملك سلمان: "إن هذا أمر كدرنا، ولا نقبله، ولا نرتضيه، ولا نقره.. مدركين خطورته، وخطورة التساهل فيه؛ كونه يمس جناب التوحيد".

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10- رئيس الاتحاد الأوروبي: لا أملك هاتفا ذكيا

رئيس الاتحاد الأوروبي جان كلود يونكر (أرشيفية)

قال جان كلود يونكر رئيس الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحفي إنه لا يملك هاتفا ذكيا. وجاء هذا الاعتراف لحظة مشاركته في تنصيب إستونيا المعروفة بارتفاع مستوى التطبيقات الرقمية فيها لرئاسة الاتحاد الأوروبي.

وقال يونكر مازحا إن رئيس وزراء إستونيا أرسل له بطاقة بريدية يدعوه فيها إلى العاصمة تالين، على نمط أساليب القرن التاسع عشر. وتفيد مصادر الاتحاد الأوروبي أن الرئيس يستخدم موديلا قديما من هواتف نوكيا.

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