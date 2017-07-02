استجابة لشكوى السائقين.. محافظ بني سويف يعدل تعريفة الأجرة

بني سويف ــ أحمد كامل:

اعتمد محافظ بني سويف المهندس شريف حبيب، مساء السبت، تعديلات جديدة على تعريفة الأجرة ببعض خطوط سيارات نقل الركاب داخل المحافظة، لتحقيق التوازن بين عناصر التكاليف التي يتحملها أصحاب وسائقي سيارات الأجرة، بما يضمن استمرارية وانتظام الخدمة.

جاء ذلك في أعقاب زيارة تفقدية للمحافظ رافقه خلالها مدير الأمن اللواء عادل التونسي، وعددًا من القيادات التنفيذية والعسكرية بالمحافظة، وتابع أثنائها الأوضاع بعدد من المواقف، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، والاستماع لشكاوى ومطالب طرفي الخدمة سواء أصحاب السيارات والسائقين أو المواطنين.

وتظلم بعض أصحاب سيارات الأجرة من عدم كفاية التعريفة الجديدة لتعويضهم عن زيادة أسعار الوقود في بعض خطوط السير نظرًا لطول المسافة وطبيعة الطرق بها، فأمر بتشكيل لجنة برئاسة اللواء يسري خضر السكرتير العام، واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد، وعضوية المرور والجهات المختصة لدراسة هذه الطلبات على وجه السرعة.

وأقرت اللجنة جدية بعض هذه الطلبات واستحقاقها لإجراء تعديلات على التعريفة الخاصة بها، فاعتمد المحافظ تلك التعديلات لتحقيق مصلحة طرفي الخدمة وضمان أدائها بشكل منتظم.

وتظاهر عدد من السائقين بمواقف محي الدين وسمسطا وببا والفشن أمس السبت عن العمل، حتى التقى بهم المحافظ ووعدهم بدراسة شكواهم ومراجعة التعريفة الجديدة للأجرة بما يضمن التوزان بين المواطن وأصحاب السيارات، وذلك بعد تحريك أسعار الوقود.​