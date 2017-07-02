بسبب توسعات جديدة.. أزمة بين الكنيسة وحى وسط بالإسكندرية

التحرير

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بوادر أزمة جديدة تلوح بين أبناء الكنيسة الأرثوذكسية ومسوؤلى محافظة الإسكندرية، ممثلة فى حى وسط وذلك بسبب قيام القائمين على كنيسة "العذراء" الكائنة بجوار المستشفى القبطي بمنطقة محرم بك بعمل توسعة داخل الكنيسة بدعوة وجود زحام شديد استناداً إلى وجود تصريح من جانب أحد المحافظين السابقين بالموافقة على التوسعة.

وتلقى المهندس علي مرسي -رئيس حي وسط- بلاغا من بعض أهالى المنطقة بوجود أعمال توسعة جديدة بالكنيسة المشار إليها وعلى الفور توجه إلى مقر الكنيسة للتحقق من صحة البلاغ.

من جانبه قال رامي قشوع -عضو اتحاد شباب ماسبيرو- أحد شباب كنيسة العذراء: "فوجئ القائمون على الكنيسة بحضور المهندس على مرسى رئيس حى وسط فى الكنيسة العذراء بالمستشفى القبطى بدعوى التأكد من البلاغ الخاص بوجود أعمال بناء مخالف، وحضر لوقفها رافضاً الإنصات للأوراق التى تدل على وجود تصريح بالبناء".

وأوضح " قشوع" أن الكنيسة لها رخصة منذ 40 سنة وتم الحصول على تصريح جديد من المحافظ الأسبق هانى المسيرى بالتوسعة بسبب زيادة عدد المصلين لعدم وجود أماكن وقيام المصلين بالوقوف على السلم.

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وأشار الى أن رئيس حى وسط رفض التسليم بالتصريح الذى تم الحصول عليه، قائلاً: "ميعتمدش معايا تأشيرة المحافظ" مضيفاً "طيب الرخصة المعتمدة من المحافظ ماتعتمدش نجبله أيه سعادته"، مختتماً تصريحاته "التمييز رسالة مسؤول" والمشهد بات متكرراً.



من جانبه قال المهندس علي مرسي، رئيس حي وسط، إنه تلقى شكوى من أحد المواطنين تفيد بوجود بناء مبني خرسانة بالمستشفى القبطي، وعلى الفور تحرك برفقة مهندس للمعاينة لفحص الشكوى، مضيفاً أن الحى يعمل على تنفيذ القانون، منتقداً مهاجمته مؤكداً أنه ليس مع طرف ضد آخر.

وأوضح "مرسى" لـ"التحرير" أن هذه الأزمة متكررة منذ 14 سنة وأنه تم إيقاف التراخيص وسحبها، مؤكداً أن العاملين بالكنيسة استندوا إلى وجود تأشيرة وفى حال البناء لا يوجد تأشيرات وإنما يوجد تصاريح بناء ورخصة بناء، مؤكداً أنه تعرض لهجوم من جانب العاملين ما دعاه للانسحاب.

من جانبه قرر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، تشكيل لجنة لفحص الأوراق تتكون مديرية الإسكان ومحامي الكنيسة وعضو المؤسسة العلاجية التابع لها المستشفى القبطي، وعضو من المستشفى ومدير عام بحي وسط، وذلك لدراسة كافة تفاصيل الواقعة وأوراق البناء والتراخيص، مع إيقاف الأعمال لحين انتهاء أعمال اللجنة.