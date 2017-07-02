فيديو| حقيقة زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم هيئة مترو الأنفاق، إن ما يتردد عبر بعض وسائل الإعلام، حول وجود نية لدى الدولة لزيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق، هو أمر غير صحيح وعارًا تمامًا من الصحة.

وأكد عبد الهادي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» المذاع على فضائية «العاصمة»، أن زيادة سعر تذكرة المترو يعتبر قرارا سياديا، مضيفًا: «نحن أرخص وسيلة مواصلات في مصر».

شاهد أيضا

وتعقيبًا على ما تردد حول مواقع التواصل الاجتماعي، من ارتفاع سعر التذكرة، رد المتحدث الرسمي باسم هيئة مترو الأنفاق، قائلًا: «المترو مش ملك نشطاء التواصل الاجتماعي».