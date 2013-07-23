باحثون: علب السجائر ذات التصميم الكئيب تساعد على الإقلاع عن التدخين

قال باحثون من أستراليا إنه إذا بيعت السجائر فى علب ذات تصميم كئيب فإن الرغبة فى الإقلاع عن التدخين تتزايد لدى المدخنين.

وقال الموقع الإلكترونى لصحيفة "بى إم جى أوبن" الأسترالى اليوم الاثنين إن هذه هى الدراسة الأولى التى تجرى على التأثير الإيجابى لعلب السجائر ذات التصميم الكئيب على خلفية من اللون الأخضر الشاحب والتى لم يعد يسمح لشركات السجائر بتقديم سجائرها سوى فى هذه العلب الكئيبة التى تطبع عليها صور مثيرة للاشمئزاز وذلك اعتبارا من الأول من ديسمبر عام 2012.

واستطلع الباحثون آراء 388 مدخنا اشتروا سجائرهم بالفعل فى علب ذات تصميم بسيط وآراء 148 مدخنا لا يزالون يشترون سجائرهم فى علب تقليدية.

وتبين للباحثين أن 8 , 36% من المجموعة الأولى كانت تفكر فى الإقلاع عن التدخين مرة واحدة يوميا على الأقل مقارنة بـ 8 , 21% من مدخنى المجموعة الثانية.

وقال الباحثون إن 9 , 45% من مدخنى سجائر العلب البسيطة فكروا كثيرا أو كثيرا جدا فى أضرار التدخين مقارنة بـ 6 , 35% من مدخنى السجائر التى بيعت فى علب تقليدية.

وكانت أستراليا هى أولى دول العالم التى اعتمدت مثل هذه اللوائح القانونية الخاصة بالتدخين، حيث تلزم السلطات المعنية شركات السجائر بطباعة اسمها بحجم صغير على علب السجائر فى حين تتضمن ثلاثة أرباع العلبة تحذيرات من مخاطر التدخين وصورا مثيرة للاشمئزاز مثل صور لعيون مصابة جراء التدخين وصور لسرطان الفم أو صور لرئى مدخنين.