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وزير البترول: لهذا السبب تعمدنا عدم إعلان رفع أسعار الوقود

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وزير البترول: لهذا السبب تعمدنا عدم إعلان رفع أسعار الوقود وزير البترول: لهذا السبب تعمدنا عدم إعلان رفع أسعار الوقود

التحرير

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كشف المهندس أشرف الملا، وزير البترول، عن سبب رفع الوقود دون الإعلان عنه مسبقًا، خشية تكرار ما حدث في نوفمبر الماضي من تزاحم المواطنين على محطات البنزين، وانتشار السوق السوداء لبيع البنزين وأسطوانات الغاز.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، إن كانت تدرك أن قرار تحريك أسعار المحروقات سيحزن المواطنين، متابعًا: "مفيش شك إن القرار هيزعل الناس لأنه قرار مش سهل ولا توقيته وحجمه ظريف، لأن الطبيعي الناس مش بتحب زيادة الأسعار".

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وأشار إلى إنه كان المستفيد الأول من دعم الطاقة والوقود الأكثر دخلًا وثراءً، وهدف الدولة الأن هو تحويل مسار الدعم إلى محدودي الدخل، لافتًا إلى أن تصريحاته قبل زيادة أسعار البنزين والسولار كانت عن نفي التوقيت، وليس الزيادة نفسها.

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التحرير

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