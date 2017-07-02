البيئة: القناديل الموجودة بالسواحل المصرية "غير سامة"

كتبت- مادي غيث:

قالت وزارة البيئة، إن مجموعة العمل المتخصصة في مجال علوم البحار التي شكلتها، فحصت أنواع القناديل التي ظهرت بامتداد الساحل الشمالي الشرقي والغربي للبحر المتوسط عبر مسوحات ميدانية تمت خلال الأيام الماضية، حيث تبين منها ظهور نوعين فقط من قناديل البحر وهما Rhopilema nomadica، Rhizostoma على السواحل المصرية.

وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى أن الأنواع التي تم رصدها غير سامة ،ولا تشكل خطراً على حياة الإنسان- في حين تتعدى أنواع قناديل البحر المسجلة في البحر المتوسط العشرة أنواع.

يشار إلى أن السواحل الكويتية قد تعرضت لهجمة شرسة من قناديل البحر التي هاجمت محطة كهرباء الزور الجنوبية بالكويت اليوم بأعداد كبيرة كادت أن تسد فلاتر تبريد المحطة في دلالة واضحة على انتشار الظاهرة في العديد من دول العالم نتيجة ازدياد درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية .

وتؤكد الوزارة، أنه لا صحة لما ورد ببعض المواقع الإلكترونية من غلق بعض الشواطئ المصرية نتيجة ظهور أحد أنواع تلك القناديل السامة الزرقاء المعروفة باسم البارجة البرتغالية Physalia physalis، حيث أن المسوح الميدانية لم تظهر أي تواجد لهذا النوع بالشواطيء المصرية وإن كان قد تم تسجيله في البحر المتوسط سابقاً مرة واحدة أمام السواحل الأسبانية في عام 2010 ولم يتم تسجيله بعد ذلك.

وتتراوح الألوان الخاصة بالقناديل على السواحل المصرية بين الأبيض والأزرق الفاتح والأزرق ويرجع اللون الأزرق لقناديل البحر نتيجة تواجد نوع من أنواع الطحالب التكافلية على جسمها، وهذه الألوان تتغير من نوع لآخر ومن بيئة لأخرى، طبقاً للتقدم في المراحل العمرية، وطبقاً لدرجات الحرارة والغذاء المتوافر. كما يقوم البعض بتغيير ألوانه والبعض الآخر لا يغير ألوانه، بحسب الوزارة.

وأوضحت البيئة، أنها قامت بدراسة الظاهرة بالتنسيق مع الدول المجاورة لمصر علي سواحل البحر المتوسط وقد أظهرت النتائج المبدئية للأعداد التي تم تسجيلها في المسوحات البيئية علي الشواطئ من بورسعيد الي مرسي مطروح أعداداً متقاربه مع ما تم تسجيله في دول الجوار، لافتةً أن فريق العمل الميداني يقوم بتجميع نماذج من عينات القناديل لدراستها معملياً وتحليلها ومعرفة البصمة الوراثية لها.