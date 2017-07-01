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آرسنال يدرس تعديل عقد «سانشيز» لإقناعه بالبقاء

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آرسنال يدرس تعديل عقد «سانشيز» لإقناعه بالبقاء آرسنال يدرس تعديل عقد «سانشيز» لإقناعه بالبقاء

التحرير

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يأمل الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، في بقاء التشيلي أليكسيس سانشيز مع الجانرز،  وذلك بعد أن تقدم أكثر من ناد لضم اللاعب، خلال فترة الانتقالت الصيفية الحالية، أبرزهم بايرن ميونيخ الألماني، ومانشستر سيتي الإنجليزي. 

وذكرت «بي بي سي» الإنجليزي، إلى أن آرسنال يقاتل، من أجل الحفاظ على سانشيز، ويسعى النادي الإنجليزي إلى تجديد عقد اللاعب، ويدرس زيادة راتبه من أجل إقناعه بالبقاء.

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يذكر أن عقد سانشيز مع آرسنال، ينتهي بنهاية الموسم المقبل، واستطاع اللاعب أن يقدم موسمًا رائعًا من فريقه، حيث شارك في 51 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 30 هدفًا وصنع 19 أخرين.  

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